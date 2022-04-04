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ЕС готов отправить в Украину Европол и Евроюст для расследования преступлений рашистов

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Об этом заявила Урсула фон Ляйен

ЕС готов отправить в Украину Европол и Евроюст для расследования преступлений рашистов

Фото: twitter.com/vonderleye

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Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен сегодня провела разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него стороны обсудили чудовищные убийства, которые происходили в Буче и других районах Киевщины во время российской оккупации. Представительница ЕС сообщила, что организация вместе с Украиной создаст следственную группу для сбора доказательств против рашистов.

"Мучительные образы не могут и не останутся без ответа. Виновные в этих гнусных преступлениях не должны остаться безнаказанными. Мы договорились обеспечить тесную координацию между нами.

ЕС создаст совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений против человечности. ЕС готов приложить ещё больше усилий, направив на места следственные группы для поддержки украинской прокуратуры. Евроюст и Европол готовы помочь.

Необходим глобальный ответ. Между Евроюстом и Международным уголовным судом ведутся переговоры об объединении усилий и о том, чтобы Суд стал частью Совместной следственной группы. Такой скоординированный подход украинских властей, ЕС, его государств-членов и агентств, а также Международного уголовного суда позволит собрать, проанализировать и обработать доказательства наиболее полным и эффективным способом.

Комиссия предоставит всю необходимую техническую и финансовую поддержку всем расследованиям под руководством ЕС", - отметила фон Ляйен.

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В статье: война с Россией Урсула фон дер Ляйен
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