ЕС готов отправить в Украину Европол и Евроюст для расследования преступлений рашистов
Об этом заявила Урсула фон Ляйен
Фото: twitter.com/vonderleye
Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен сегодня провела разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него стороны обсудили чудовищные убийства, которые происходили в Буче и других районах Киевщины во время российской оккупации. Представительница ЕС сообщила, что организация вместе с Украиной создаст следственную группу для сбора доказательств против рашистов.
"Мучительные образы не могут и не останутся без ответа. Виновные в этих гнусных преступлениях не должны остаться безнаказанными. Мы договорились обеспечить тесную координацию между нами.
ЕС создаст совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений против человечности. ЕС готов приложить ещё больше усилий, направив на места следственные группы для поддержки украинской прокуратуры. Евроюст и Европол готовы помочь.
Необходим глобальный ответ. Между Евроюстом и Международным уголовным судом ведутся переговоры об объединении усилий и о том, чтобы Суд стал частью Совместной следственной группы. Такой скоординированный подход украинских властей, ЕС, его государств-членов и агентств, а также Международного уголовного суда позволит собрать, проанализировать и обработать доказательства наиболее полным и эффективным способом.
Комиссия предоставит всю необходимую техническую и финансовую поддержку всем расследованиям под руководством ЕС", - отметила фон Ляйен.
Популярное сейчас
- По пути Дель Пьеро. О расставании Пауло Дибалы с Ювентусом
- Орки со стороны Херсона нанесли ракетный удар по Николаеву
- Зеленский посетил Бучу. Он все еще готов к переговорам с россией
- Российские спецсилы, переодевшись в гражданское, награбили водку, гривны и технику, но были разбиты ВСУ
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети