Почти за 100 млн долларов. У российского санкционного олигарха забрали яхту

Международные власти продолжают изымать имущество у российских олигархов по всему миру. На этот раз попался миллиардер Виктор Вексельберг, сообщает ВВС.

Власти Испании наложили арест на его яхту Tango. На момент ареста стоимость 78-метрового судна составляла около 100 млн долларов и находилась у острова Майора.

Операция была проведена совместно с сотрудниками ФБР. Вексельберг не попал под санкции ЕС, но находится в санкционном списке министерства финансов США, что и позволяло "забрать" яхту.

Добавим, что это уже не первая яхта, которую конфискуют у российских олигархов. Ранее уже пострадали Андрей Мельниченко, Игорь Сечин и Роман Абрамович.