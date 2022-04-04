Почти за 100 млн долларов. У российского санкционного олигарха забрали яхту
Виктор Вексельберг находится под американскими санкциями
Фото: nauticexpo.ru / Автор неизвестен
Международные власти продолжают изымать имущество у российских олигархов по всему миру. На этот раз попался миллиардер Виктор Вексельберг, сообщает ВВС.
Власти Испании наложили арест на его яхту Tango. На момент ареста стоимость 78-метрового судна составляла около 100 млн долларов и находилась у острова Майора.
Операция была проведена совместно с сотрудниками ФБР. Вексельберг не попал под санкции ЕС, но находится в санкционном списке министерства финансов США, что и позволяло "забрать" яхту.
Добавим, что это уже не первая яхта, которую конфискуют у российских олигархов. Ранее уже пострадали Андрей Мельниченко, Игорь Сечин и Роман Абрамович.
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