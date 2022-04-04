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Почти за 100 млн долларов. У российского санкционного олигарха забрали яхту

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Виктор Вексельберг находится под американскими санкциями

Почти за 100 млн долларов. У российского санкционного олигарха забрали яхту

Фото: nauticexpo.ru / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Международные власти продолжают изымать имущество у российских олигархов по всему миру. На этот раз попался миллиардер Виктор Вексельберг, сообщает ВВС.

Власти Испании наложили арест на его яхту Tango. На момент ареста стоимость 78-метрового судна составляла около 100 млн долларов и находилась у острова Майора.

Операция была проведена совместно с сотрудниками ФБР. Вексельберг не попал под санкции ЕС, но находится в санкционном списке министерства финансов США, что и позволяло "забрать" яхту.

Добавим, что это уже не первая яхта, которую конфискуют у российских олигархов. Ранее уже пострадали Андрей Мельниченко, Игорь Сечин и Роман Абрамович.

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В статье: война с Россией
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