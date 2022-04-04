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Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Австрии

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Работа на дипломатическом фронте продолжается

Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Австрии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере сообщил о разговоре с федеральным канцлером Австрии Карлом Ниххаммером. Эта работа направлена ​​на распространение информации о преступлениях россии против Украины, а также для будущей помощи Украине.

Побеседовал с Федеральным канцлером Австрии. Проинформировал о ходе отпора украинского народа агрессии со стороны рф, об ужасных преступлениях оккупантов в Киевской области. Были едины в том, что это зло должно быть наказано! Поблагодарил Австрию за поддержку нашего государства, - написал Зеленский.

Добавим, что ранее Австрия заявляла о невозможности отказаться от российского газа.

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В статье: война с Россией
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