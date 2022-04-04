Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере сообщил о разговоре с федеральным канцлером Австрии Карлом Ниххаммером. Эта работа направлена ​​на распространение информации о преступлениях россии против Украины, а также для будущей помощи Украине.

Побеседовал с Федеральным канцлером Австрии. Проинформировал о ходе отпора украинского народа агрессии со стороны рф, об ужасных преступлениях оккупантов в Киевской области. Были едины в том, что это зло должно быть наказано! Поблагодарил Австрию за поддержку нашего государства, - написал Зеленский.

Поговорив із Федеральним канцлером ???????? @karlnehammer. Поінформував про перебіг відсічі ???????? народу агресії з боку РФ, про жахливі злочини окупантів на Київщині. Були єдині в тому, що це зло має бути покаране! Подякував ???????? за підтримку нашої держави. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2022

Добавим, что ранее Австрия заявляла о невозможности отказаться от российского газа.