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После кассетных обстрелов Николаева десять человек погибло, почти полсотни – ранены

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Ужасные последствия российского зверства

После кассетных обстрелов Николаева десять человек погибло, почти полсотни – ранены

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 4-го апреля, произошел очередной удар по Николаеву со стороны российских оккупантов. Город подвергся кассетным обстрелам, после которых не обошлось без жертв.

Как сказал городской голова Александр Сенкевич, предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе десять погибших, 46 раненых.

Кроме жилых домов, российские войска обстреляли: городскую больницу, областную больницу, центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, 1 ПТУ, 2 филиала заведений внешкольного образования.

Ранее оккупанты нанесли артиллерийский удар по зданию николаевской администрации.

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В статье: война с Россией
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