В новый пакет санкций против рф будет включена дополнительная пошлина на энергоносители, - источник

Европейский союз готовит новый пакет санкций против российской федерации. Эти санкции должны быть реализованы в ближайшее время. И хотя там нет запрета на российские нефть и газ, но есть ограничения для энергоносителей.

Эти ограничения связаны с введением дополнительных пошлин на российскую нефть и уголь. Такой шаг не запретит импорт из россии, однако сделает его существенно дороже, стимулировав европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из страны-террориста.

Толчком к введению этого пакета санкций стали зверства российских оккупантов в Киевской области, где замучены сотни мирных жителей. Как сообщает The Wall Street Journal, ряд стран ЕС даже готовы полностью запретить российские энергоносители. Но единства в этом вопросе нет, так что введение дополнительных пошлин станет альтернативным компромиссным вариантом.