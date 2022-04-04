В новый пакет санкций против рф будет включена дополнительная пошлина на энергоносители, - источник
Кто-то еще сомневается относительно эмбарго
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Европейский союз готовит новый пакет санкций против российской федерации. Эти санкции должны быть реализованы в ближайшее время. И хотя там нет запрета на российские нефть и газ, но есть ограничения для энергоносителей.
Эти ограничения связаны с введением дополнительных пошлин на российскую нефть и уголь. Такой шаг не запретит импорт из россии, однако сделает его существенно дороже, стимулировав европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из страны-террориста.
Толчком к введению этого пакета санкций стали зверства российских оккупантов в Киевской области, где замучены сотни мирных жителей. Как сообщает The Wall Street Journal, ряд стран ЕС даже готовы полностью запретить российские энергоносители. Но единства в этом вопросе нет, так что введение дополнительных пошлин станет альтернативным компромиссным вариантом.
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