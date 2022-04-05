Россияне перебазировали значительную часть авиации из Беларуси в рф – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за 5 апреля сообщает, что россия продолжает перегруппировать войска и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

В частности, идет перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск.

Отмечается движение колон вооружения и военной техники по территории республики в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил рф перебазирована с аэродромов республики Беларусь на территорию россии.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

В направлении Славянска враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также, силами батальонной тактической группы 1-го танкового полка наступал в направлении на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел.

На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства.