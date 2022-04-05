Шевченко: Малиновский вместе с женой очень многое делает для Украины

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о помощи украинским беженцам в Италии.

"Люди, с которыми я общаюсь сейчас, это люди, которые поддерживают Украину. Понимают, насколько тяжелая ситуация в Украине. Какие большие проблемы с беженцами у нас. В основном выезжают у нас дети и матери. Поэтому для этого должны быть особые программы. Очень много делается в Евросоюзе и Великобритании.

Мы сейчас готовим с мэром Милана программу приема детей в Милане, их размещение. Будет ли это с родителями, с мамой или без нее. И в то же время, это уже должна быть определенная помощь и со стороны школ. И эта вся программа готовится, и она будет представлена ​​на следующей неделе.

Это в Милане, но я постоянно в связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе с женой очень многое делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. И я считаю, что каждый пытается и делает все, чтобы помочь", – сказал Шевченко.