Шевченко: Малиновский вместе с женой очень многое делает для Украины
Каждый пытается и делает все, чтобы помочь
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о помощи украинским беженцам в Италии.
"Люди, с которыми я общаюсь сейчас, это люди, которые поддерживают Украину. Понимают, насколько тяжелая ситуация в Украине. Какие большие проблемы с беженцами у нас. В основном выезжают у нас дети и матери. Поэтому для этого должны быть особые программы. Очень много делается в Евросоюзе и Великобритании.
Мы сейчас готовим с мэром Милана программу приема детей в Милане, их размещение. Будет ли это с родителями, с мамой или без нее. И в то же время, это уже должна быть определенная помощь и со стороны школ. И эта вся программа готовится, и она будет представлена на следующей неделе.
Это в Милане, но я постоянно в связи с послом и с консулом. Также этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе с женой очень многое делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. И я считаю, что каждый пытается и делает все, чтобы помочь", – сказал Шевченко.
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