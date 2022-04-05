Ночью над одной из центральных областей Украины наше ПВО сбило две ракеты орков

Ночью над Днепропетровщиной успешно поработала наша ПВО, об этом сообщил председатель тамошней ОГА Валентин Резниченко в своем Facebook.

"Днепропетровщина. 5 апреля. 08:00. Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки повлекли за собой незначительное возгорание в одном из сел. Но, к счастью, никто не пострадал".

"У меня есть видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещаю, что покажу его после победы. Собираю архив побед наших ВСУ. На данный момент у нас в области все нормально. Работаем и приближаем победу".