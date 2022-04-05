Упс, не помогло: российский орк неудачно использовал украденный MacBook как бронепластину
В Apple не так все задумывали…
Getty Images / Global Images Ukraine
В Ирпене украинский воин снял два очень интересных видео (осторожно, ненормативная лексика). Дело в том, что убитый в городе российский оккупант использовал в качестве бронепластины… украденный ноутбук от американской компании Apple.
Тем не менее, знаменитый MacBook орку не помог. Сперва солдат ВСУ подумал, что армия рф использует технологичные двойные бронепластины. Тем не менее, все оказалось намного проще – нутро заставило вояку из мордора заменить хоть какую-то защиту на украденный "трофей".
"Вытаскиваю у сепара из броника, а это не броник. Это чмо вытащило бронепластину, а вместо нее засунуло MacBook".
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