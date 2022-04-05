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Упс, не помогло: российский орк неудачно использовал украденный MacBook как бронепластину

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В Apple не так все задумывали…

Упс, не помогло: российский орк неудачно использовал украденный MacBook как бронепластину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Ирпене украинский воин снял два очень интересных видео (осторожно, ненормативная лексика). Дело в том, что убитый в городе российский оккупант использовал в качестве бронепластины… украденный ноутбук от американской компании Apple.

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Тем не менее, знаменитый MacBook орку не помог. Сперва солдат ВСУ подумал, что армия рф использует технологичные двойные бронепластины. Тем не менее, все оказалось намного проще – нутро заставило вояку из мордора заменить хоть какую-то защиту на украденный "трофей".

"Вытаскиваю у сепара из броника, а это не броник. Это чмо вытащило бронепластину, а вместо нее засунуло MacBook".

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В статье: война с Россией
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