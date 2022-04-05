Почти 30 танков за сутки. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Юбилей по самолетам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о потерях россиян в войне с Украиной с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 5 апреля.
Число убитых российских солдат увеличилось на 200 человек, в настоящее время общая цифра составляет 18500 человек.
В сутки добавилось почти 30 уничтоженных танков, если в понедельник было 647, то сейчас – 676 единиц. Боевых бронированных машин уничтожено 1858 (+14 в сутки), уничтоженной автомобильной техники за 4 апреля – 49 единиц, всего – 1322.
Украинская Армия вывела из строя еще две артиллерийские системы (332 в целом) и одно средство ПВО (55 в целом), количество РСЗО осталось без изменений – 107.
По самолетам своеобразный юбилей – в общей сложности было сбито 150 (+3 в сутки). Вертолеты без изменений – 134 единицы.
Другие потери россиян:
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб отмечает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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