Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 5 апреля

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 5 апреля:

На сегодняшний день запланировано 7 гуманитарных коридоров:

▪ Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь. Оккупанты заблокировали представителей Международного Комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья.

▪ Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте. Также из города Мангуш в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в город Запорожье. Кроме этого, на блокпосте в Васильевке сейчас ждут на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.

▪ Из города Токмак в Запорожье. Из города Запорожья до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.

▪ Из города Северодонецк в Бахмут. Место сборов: проспект Химиков, 28.

▪ Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪ Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42.

▪ Из поселка Горное в город Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.