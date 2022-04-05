Украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты за ночь
И еще два беспилотника
Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что ночью, 5 апреля, пара российских Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины.
"Вероятно, что целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель.
Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, также уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад"", - говорится в сообщении Командования.
Заметим, что по состоянию на утро 5 апреля ВСУ уничтожили уже 150 российских самолетов и 134 вертолета.
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