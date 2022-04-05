Украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты за ночь

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что ночью, 5 апреля, пара российских Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины.

"Вероятно, что целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель.

Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, также уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад"", - говорится в сообщении Командования.

Заметим, что по состоянию на утро 5 апреля ВСУ уничтожили уже 150 российских самолетов и 134 вертолета.