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Медведев угрожает построить "открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока"

Общие новости
(1 голосов)

Европе стоит выразит обеспокоенность

Медведев угрожает построить "открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На россии продолжают утверждать, что зверства их армии вблизи Киева – это все "фейки и спецоперация" украинцев. Вчера блеял Лавров и Песков, во вторник слово взял зам путина дмитрий медведев.

Но он выбрал другу тактику: вместо оправданий он перешел к угрозам, и не только украинцам, а и всей Европе:

"Президент россии владимир путин (хуйло) твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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can (Торонто, Львов)
05.04.2022 в 13:07
Ну вот скажете, что они не ипанутые? Да про него уже забыли все уже давно в свете последних событий! А оно, сдуру, само на скамейку нового Нюренберга попросилось!
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0
0
fanat_football (Херсон)
05.04.2022 в 11:22
Просохло?
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.04.2022 в 11:20
ШО ЦЕ Реінкарнація жиріка
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+1
0
aleks68
05.04.2022 в 11:11
рискните лапти.только не надорвитесь
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+1
0

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