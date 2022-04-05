Медведев угрожает построить "открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока"
Европе стоит выразит обеспокоенность
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На россии продолжают утверждать, что зверства их армии вблизи Киева – это все "фейки и спецоперация" украинцев. Вчера блеял Лавров и Песков, во вторник слово взял зам путина дмитрий медведев.
Но он выбрал другу тактику: вместо оправданий он перешел к угрозам, и не только украинцам, а и всей Европе:
"Президент россии владимир путин (хуйло) твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока".
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