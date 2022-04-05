Кто из известных футболистов выступал за Бенфику - квиз от UA-футбол

Сегодня, 5 апреля, стартует 1/4 финала Лиги чемпионов 2021/22. В одном из двух сегодняшних поединков лиссабонская "Бенфика" будет дома принимать английский "Ливерпуль".

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за португальскую команду. У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за самый титулованный португальский клуб.