Кто из известных футболистов выступал за Бенфику - квиз от UA-футбол
На тест есть четыре минуты
Сергій Кандауров, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 апреля, стартует 1/4 финала Лиги чемпионов 2021/22. В одном из двух сегодняшних поединков лиссабонская "Бенфика" будет дома принимать английский "Ливерпуль".
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за португальскую команду. У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за самый титулованный португальский клуб.
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