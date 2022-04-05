Зеленский предположил, что его встречи с путиным может и не состояться
Макрон грустит?
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, показанным во время национального телемарафона, высказался по поводу потенциальных переговоров с президентом рф владимиром путиным.
"Проще сказать – давайте ни про что сегодня не будем говорить – эта позиция самая легкая. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретно война рф против Украины".
"И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться, и на этой встрече найти выход из этой ситуации и при этом не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет – как будет. Может так случиться, что и не будет встречи".
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