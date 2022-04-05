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О НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам

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О НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам

ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении часа отвечал на вопросы украинских журналистов.

  • О вступлении в НАТО. Если завтра нам серьезно предложат, то будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь.
  • О договоренностях с россией. Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, то через два года россия может вернуться. Мы это понимаем, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и поступаем.
  • О гарантиях безопасности. Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но очевидно, что разные государства готовы предоставлять разные гарантии.
  • О наказании для российских военных преступников. Есть наше внутреннее дело в отношении этих преступников, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию, будем искать этих людей. Есть люди, которые очень желают найти этих преступников. Если международное законодательство нам в этом не поможет, это сделает украинский закон.
  • О демилитаризации и денацификации. Мы им сказали, что о демилитаризации и денацификации забудьте, мы об этом даже говорить не будем. Денацификации мы можем сами требовать от вас, а демилитаризация – мы не воспринимаем эту историю.
  • О Мариуполе. Военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна. И наши ребята это прекрасно знают. Есть договоренности с Эрдоганом, что из города могут вывезти убитых и раненых украинских военных – по суше в Бердянск, а оттуда морем. Ждем ответа на это предложение от путина.
  • О том, что будет победой. Не потерять суверенитет, не потерять сотни тысяч людей, отсрочка вопроса возвращения Крыма, Донбасс – наша территория, возвращение россии на позиции по состоянию на 23 февраля.
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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Зе!Президент

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Комментарии (1)
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aleks68
05.04.2022 в 12:09
тупое чмо из днепра высунь и начинай лизать
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