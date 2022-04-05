О НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам
Выбрали главное
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении часа отвечал на вопросы украинских журналистов.
- О вступлении в НАТО. Если завтра нам серьезно предложат, то будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь.
- О договоренностях с россией. Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, то через два года россия может вернуться. Мы это понимаем, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и поступаем.
- О гарантиях безопасности. Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но очевидно, что разные государства готовы предоставлять разные гарантии.
- О наказании для российских военных преступников. Есть наше внутреннее дело в отношении этих преступников, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию, будем искать этих людей. Есть люди, которые очень желают найти этих преступников. Если международное законодательство нам в этом не поможет, это сделает украинский закон.
- О демилитаризации и денацификации. Мы им сказали, что о демилитаризации и денацификации забудьте, мы об этом даже говорить не будем. Денацификации мы можем сами требовать от вас, а демилитаризация – мы не воспринимаем эту историю.
- О Мариуполе. Военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна. И наши ребята это прекрасно знают. Есть договоренности с Эрдоганом, что из города могут вывезти убитых и раненых украинских военных – по суше в Бердянск, а оттуда морем. Ждем ответа на это предложение от путина.
- О том, что будет победой. Не потерять суверенитет, не потерять сотни тысяч людей, отсрочка вопроса возвращения Крыма, Донбасс – наша территория, возвращение россии на позиции по состоянию на 23 февраля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Зе!Президент
Популярное сейчас
- Почти 30 танков за сутки. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Ночью над одной из центральных областей Украины наше ПВО сбило две ракеты орков
- Яремчук против команды Клоппа. Бенфика – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 05.04.2022
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
Новости по теме
- 00:24 Украинские Зеленский заверил, что каждый россиянин узнает, кто из их сограждан убивал. И провел параллель с нацистами Второй мировой
- 22:40 Украинские Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Австрии
- 19:14 Украинские ЕС готов отправить в Украину Европол и Евроюст для расследования преступлений рашистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
05.04.2022 в 12:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...