УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Германии признал, что ошибался в отношении Северного потока-2 и путина
В тренде

Президент Германии признал, что ошибался в отношении Северного потока-2 и путина

Общие новости
(1 голосов)

Лучше поздно, чем никогда

Президент Германии признал, что ошибался в отношении Северного потока-2 и путина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал ошибки в политике по отношению к россии.

"Моя приверженность газопроводу "Северный поток-2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил в понедельник, 4 апреля Штайнмайера, которого цитирует агентство dpa.

Также президент ФРГ признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием россии" и попыткой включить россию в "общую архитектуру европейской безопасности".

По словам Штайнмайера, его ошибка заключалась в том, что он не мог себе представить, что владимир путин из-за "охватившего его имперского безумия пойдет на полный экономический, политический и моральный распад своей страны".

Заметим, что после полномасштабного вторжения россии риторика немецких политиков начинает меняться. Дошло до того, что канцлер Олаф Шольц призвал отказаться от поставок углеводородов из россии и обвинил Москву в импереализме. Правда, у многих до сих пор остаются иллюзии, что действия россии – это только действия путин. Тот же Штайнмайер приглашал посла Украины Андрея Мельника на благотворительный концерт в поддержку Украины, на котором должны выступать российские музыканты и певцы. Дипломат это приглашение отверг, назвав его плевком в лицо украинского народа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...