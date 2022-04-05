Президент Германии признал, что ошибался в отношении Северного потока-2 и путина
Лучше поздно, чем никогда
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал ошибки в политике по отношению к россии.
"Моя приверженность газопроводу "Северный поток-2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил в понедельник, 4 апреля Штайнмайера, которого цитирует агентство dpa.
Также президент ФРГ признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием россии" и попыткой включить россию в "общую архитектуру европейской безопасности".
По словам Штайнмайера, его ошибка заключалась в том, что он не мог себе представить, что владимир путин из-за "охватившего его имперского безумия пойдет на полный экономический, политический и моральный распад своей страны".
Заметим, что после полномасштабного вторжения россии риторика немецких политиков начинает меняться. Дошло до того, что канцлер Олаф Шольц призвал отказаться от поставок углеводородов из россии и обвинил Москву в импереализме. Правда, у многих до сих пор остаются иллюзии, что действия россии – это только действия путин. Тот же Штайнмайер приглашал посла Украины Андрея Мельника на благотворительный концерт в поддержку Украины, на котором должны выступать российские музыканты и певцы. Дипломат это приглашение отверг, назвав его плевком в лицо украинского народа.
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