В Рубежном Луганской области орки попали снарядом в цистерну с азотной кислотой

В Рубежном Луганской области российские военные попали снарядом в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Сейчас в небо поднялось токсичное облако ржавого цвета.

Необходимо следить за направлением ветра – пока непонятно, куда полетит это облако. Жителям Рубежного необходимо смочить защитные маски содовым раствором, а лучше всего – переждать в укрытии. Первый же дождь осадит и заставит распасться токсичные элементы, но непонятно, когда его ждать. Гайдай призвал людей не выходить из укрытий и закрыть двери и окна в помещениях.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании, а также попадании на кожу и слизистые оболочки. Ее пары вызывают раздражение дыхательных путей. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. Также кислота действует на глаза.

При попадании азотной кислоты в глаза следует промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – обмыть пораженную поверхность водой, добавляя к ней питьевую соду или мыло. При проглатывании азотной кислоты советуют промыть желудок большим количеством воды.