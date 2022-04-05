В Рубежном Луганской области орки попали снарядом в цистерну с азотной кислотой
Людей просят не выходить из укрытий, а также закрыть двери и окна
Сергей Гайдай Facebook
В Рубежном Луганской области российские военные попали снарядом в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Сейчас в небо поднялось токсичное облако ржавого цвета.
Необходимо следить за направлением ветра – пока непонятно, куда полетит это облако. Жителям Рубежного необходимо смочить защитные маски содовым раствором, а лучше всего – переждать в укрытии. Первый же дождь осадит и заставит распасться токсичные элементы, но непонятно, когда его ждать. Гайдай призвал людей не выходить из укрытий и закрыть двери и окна в помещениях.
Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании, а также попадании на кожу и слизистые оболочки. Ее пары вызывают раздражение дыхательных путей. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. Также кислота действует на глаза.
При попадании азотной кислоты в глаза следует промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – обмыть пораженную поверхность водой, добавляя к ней питьевую соду или мыло. При проглатывании азотной кислоты советуют промыть желудок большим количеством воды.
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