17-летний украинский футболист будет тренироваться с клубом Серии А
У молодого игрока будет возможность заниматься любимым делом
Фото: twitter.com/OfficialUSS1919
Молодой украинский футболист Константин Смалько присоединился к лагерю "Салернитаны", сообщает пресс-служба итальянского клуба.
17-летний украинец будет тренироваться с молодежной командой чемпионата Италии. В Украине Смалько играл за киевский ФК "Атлет". 14 марта Константин был вынужден уехать из родной страны из-за войны, развязанной российской армией.
Футболист уже приступил к работе в новом коллективе.
К слову, первая команда "Салернитаны" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков в 29 матчах.
???????????????? Da oggi Kostiantyn Smalko, classe 2005, si allenerà con la formazione Primavera della Salernitana.— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) April 4, 2022
Kostiantyn, che giocava in una squadra non molto distante da Kiev, è arrivato in Italia in seguito alla guerra.#peace #macteanimo pic.twitter.com/fnIHc6QKIa
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