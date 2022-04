17-летний украинский футболист будет тренироваться с клубом Серии А

Молодой украинский футболист Константин Смалько присоединился к лагерю "Салернитаны", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

17-летний украинец будет тренироваться с молодежной командой чемпионата Италии. В Украине Смалько играл за киевский ФК "Атлет". 14 марта Константин был вынужден уехать из родной страны из-за войны, развязанной российской армией.

Футболист уже приступил к работе в новом коллективе.

К слову, первая команда "Салернитаны" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков в 29 матчах.

