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17-летний украинский футболист будет тренироваться с клубом Серии А

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У молодого игрока будет возможность заниматься любимым делом

17-летний украинский футболист будет тренироваться с клубом Серии А

Фото: twitter.com/OfficialUSS1919

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Молодой украинский футболист Константин Смалько присоединился к лагерю "Салернитаны", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

17-летний украинец будет тренироваться с молодежной командой чемпионата Италии. В Украине Смалько играл за киевский ФК "Атлет". 14 марта Константин был вынужден уехать из родной страны из-за войны, развязанной российской армией.

Футболист уже приступил к работе в новом коллективе.

К слову, первая команда "Салернитаны" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков в 29 матчах.

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В статье: Салернитана
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