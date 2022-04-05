Российскую бригаду, совершавшую зверства в Буче, возвращают в Украину - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские военные, совершавшие зверства в Буче, снова возвращаются в Украину.

Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую, сообщает ГУР.

По информации украинских разведчиков, по состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают больше времени на восстановление и отдых, отмечают в ГУР.

Подобный график указывает на то, что 64-й бригады ожидают «специальные задания». Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Те, кто совершал преступления геноцида в Буче, могут повторить это снова в других городах, делают вывод в Управлении.

"Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – скорая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным дачу показаний в будущих судах.

Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению", сообщает ГУР.

По предварительной информации, жертвами преступлений российских оккупантов стали не менее 400 гражданских лиц. Россияне попытались заявить об украинской спецоперации, однако западные СМИ уже провели расследование, в котором с помощью спутниковых снимков доказали, что зверства совершали именно российские военные. Президент Зеленский заявил, что рано или поздно каждый россиянин узнает о преступлениях своей армии.