В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно

Сегодня, в ночь с 4 на 5 апреля, во время очередного обстрела с моря Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов. Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение:

"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место. На судне идет пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.