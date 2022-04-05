Львов и тигров могут усыпить. Фельдман сообщил о закрытии знаменитого харьковского Экопарка
Одна из визитных карточек города
Feldman Ecopark
Народный депутат Украины и миллионер Александр Фельдман, едва сдерживая слезы, обратился к харьковчанам в связи с закрытием своего детища – крупного частного зоопарка "Фельдман-Экопарк". Зоопарк сильно пострадал из-за действий орков.
"Экопарка больше нет. Сейчас об этом можно говорить совершенно определенно. Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены. Самая большая проблема – это крупные хищники. Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумившие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки".
"Мы этого допустить не можем. Решения проблемы на сегодня нет. Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них – хотя бы для некоторых – временное жилище в Чутово Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант – это усыпление хищников. Об этом невообразимо больно говорить, но главный приоритет сейчас – это жизни людей".
"Других все еще остающихся на территории Экопарка и выживших животных, которых можно вывезти, нам также нужно срочно эвакуировать. Для этого нам не обойтись без вашей поддержки – реквизиты для пожертвований находятся здесь: https://feldman-ecopark.com/donation/".
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