Награбленный "трофей". В россии выставили на продажу олимпийку сборной Украины

Российские оккупанты уже пытаются продать украденное имущество украинцев через Интернет-сервис Avito. Так, на одном из подобных объявлений появилась олимпийка сборной Украины.

В описании мародер хвастается, что она абсолютно новая и "была взята под Броварами в качестве трофея".

"Русские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.

"Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной россии по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?", – говорится в сообщении УАФ.