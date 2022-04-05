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Награбленный "трофей". В россии выставили на продажу олимпийку сборной Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Оккупанты воруют все, что только видят

Награбленный "трофей". В россии выставили на продажу олимпийку сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Российские оккупанты уже пытаются продать украденное имущество украинцев через Интернет-сервис Avito. Так, на одном из подобных объявлений появилась олимпийка сборной Украины.

В описании мародер хвастается, что она абсолютно новая и "была взята под Броварами в качестве трофея".

"Русские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.

"Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной россии по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?", – говорится в сообщении УАФ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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KadimXa (Харьков)
05.04.2022 в 14:35
Какие убогие
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
05.04.2022 в 14:13
Нелюди.
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+2
0

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