Награбленный "трофей". В россии выставили на продажу олимпийку сборной Украины
Оккупанты воруют все, что только видят
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Российские оккупанты уже пытаются продать украденное имущество украинцев через Интернет-сервис Avito. Так, на одном из подобных объявлений появилась олимпийка сборной Украины.
В описании мародер хвастается, что она абсолютно новая и "была взята под Броварами в качестве трофея".
"Русские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.
"Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной россии по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?", – говорится в сообщении УАФ.
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