И на земле, и в воздухе. ВИДЕО, как украинский ПТРК уничтожил вражеский вертолет

В интернете появилось видео, как бойцы 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады из противотанкового ракетного комплекса «Стугна» уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52.

Как известно, Стугна-П разработан киевским конструкторским бюро «Луч». Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.

В украинско-российской войне Стугна-П проявляет себя с наилучшей стороны – СМИ не раз публиковали видео успешного применения комплекса.