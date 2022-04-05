И на земле, и в воздухе. ВИДЕО, как украинский ПТРК уничтожил вражеский вертолет
Универсальное украинское оружие
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интернете появилось видео, как бойцы 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады из противотанкового ракетного комплекса «Стугна» уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52.
Как известно, Стугна-П разработан киевским конструкторским бюро «Луч». Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.
Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.
В украинско-российской войне Стугна-П проявляет себя с наилучшей стороны – СМИ не раз публиковали видео успешного применения комплекса.
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