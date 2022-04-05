Активная фаза войны закончится где-то до середины апреля - Арестович

Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович во время единого телемарафона сообщил, что активная фаза войны должна закончиться в течение двух недель.

"Сейчас они практически пытаются взять только Мариуполь и действовать в зоне ООС. А наступали они по всей Украине. Это означает, что в ближайшие две недели боевые действия закончатся окончательно. Они перебрасывают последние части с Дальнего Востока и все: больше резервов у них нет. У них два выхода из этого: или мирное соглашение, или они просто стоят на месте. Для нас это более выгодная ситуация, потому что мы имеем соответствующие преимущества: это наша земля, на нас работает народ, на нас будет работать природа и так далее. Но чтобы реализовать преимущество, потребуется еще месяц. Не меньше. Активная фаза закончится где-то до середины апреля, а дальше "партизанка". И мы убьем окончательно всех, кто здесь остался, если они не пойдут на мирное соглашение. Но надо понимать, что и наших солдат, и мирных жителей много погибнет. Поэтому у нас два выхода: или мы их добиваем полностью ценой жертв, или мы сохраняем жизни.

Я очень хочу их уничтожить всех до единого. Но надо всегда помнить о цене, которую мы заплатим за это все. Поэтому возможное мирное соглашение на каком-то этапе будет выходом для нас. Одно могу сказать: это будет мирное соглашение на наших условиях. Мы продиктуем его", - отметил он.