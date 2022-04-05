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Активная фаза войны закончится где-то до середины апреля - Арестович

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Будет мирное соглашение на наших условиях, уверяет Арестович

Активная фаза войны закончится где-то до середины апреля - Арестович

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович во время единого телемарафона сообщил, что активная фаза войны должна закончиться в течение двух недель.

"Сейчас они практически пытаются взять только Мариуполь и действовать в зоне ООС. А наступали они по всей Украине. Это означает, что в ближайшие две недели боевые действия закончатся окончательно. Они перебрасывают последние части с Дальнего Востока и все: больше резервов у них нет. У них два выхода из этого: или мирное соглашение, или они просто стоят на месте. Для нас это более выгодная ситуация, потому что мы имеем соответствующие преимущества: это наша земля, на нас работает народ, на нас будет работать природа и так далее. Но чтобы реализовать преимущество, потребуется еще месяц. Не меньше. Активная фаза закончится где-то до середины апреля, а дальше "партизанка". И мы убьем окончательно всех, кто здесь остался, если они не пойдут на мирное соглашение. Но надо понимать, что и наших солдат, и мирных жителей много погибнет. Поэтому у нас два выхода: или мы их добиваем полностью ценой жертв, или мы сохраняем жизни.

Я очень хочу их уничтожить всех до единого. Но надо всегда помнить о цене, которую мы заплатим за это все. Поэтому возможное мирное соглашение на каком-то этапе будет выходом для нас. Одно могу сказать: это будет мирное соглашение на наших условиях. Мы продиктуем его", - отметил он.

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Кроме того, по словам Арестовича, российские войска уже не смогут вернуться на те позиции, которые оставили после начала войны.

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с военной точки зрения. Они потратили элитные подразделения для того, чтобы взять эти земли, потом пошли и снова сейчас надо где-то взять группировки, которое будет брать оставленые позиции. Но на этот раз это будет делать гораздо труднее, потому что [Украина] будет лучше готовой к этому. Поэтому я не вижу никаких условий. Давайте оставим один процент, что они попытаются, но это просто, чтобы не гневить судьбу", - сказал Арестович.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Комментарии (4)
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djantao (Одесса)
05.04.2022 в 16:33
Актер В сериалах снимался в начале 2010
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0
0
neutral fan (White Church)
05.04.2022 в 16:50
А президент, кілька років тому взагалі коміком був - можеш таке уявити?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.04.2022 в 16:05
Відправте вже його кудись....Нострадамус блін...
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+1
-5
neutral fan (White Church)
05.04.2022 в 16:46
Не втомлюєшся критикувати? А ти спробуй крім своєї «дуже важливої» критики пропонувати альтернативу!
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+1
0

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