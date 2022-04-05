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ЕС вводит пятый пакет санкций против рф и рб: уголь, банки, порты, госзакупки

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Уже рассматривается вопрос о новом пакете

ЕС вводит пятый пакет санкций против рф и рб: уголь, банки, порты, госзакупки

Фото: twitter.com/vonderleyen

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Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен объявила о введении нового пакета санкций против страны-террориста российской федерации и её пособников из республики беларусь.

  • Запрет на импорт угля из рф стоимостью 4 млрд евро в год. Это сокращает ещё один важный источник дохода для террористов.
  • Полный запрет транзакций для четырёх ключевых российских банков, среди которых ВТБ - второй по величине российский банк.
  • Запрет на доступ к портам судам рф и оперируемых из рф, а также запрет российским и беларусским автотранспортным операторам.
  • Дальнейший запрет на экспорт стоимостью 10 млрд евро в сферах передовых полупроводников, машинного и транспортного оборудования.
  • Новый запрет на импорт на сумму 5.5 млрд евро.
  • Целенаправленные меры, такие как запрет участия российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки, ЕС или национальным российским государственным органам.
  • Новый список лиц, на которых будут наложены санкции.

Урсула фон Ляйен утверждает, что ЕС уже работает над новым пакетом санкций, в том числе касательно импорта нефти. Будут рассматриваться идеи стран-членов Евросоюза касательно наложения налога на каналы платежей или депозитных счетов.

"Сегодня санкции применяют более 40 стран. Всему миру важно занять чёткую позицию. Чёткую позицию против войны, которую выбрал путин. Против расправы над мирным населением. Против нарушения основополагающих принципов мирового порядка. Слава Украине!", - сказала фон Ляйен.

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В статье: война с Россией Урсула фон дер Ляйен
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