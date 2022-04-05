ЕС вводит пятый пакет санкций против рф и рб: уголь, банки, порты, госзакупки

Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен объявила о введении нового пакета санкций против страны-террориста российской федерации и её пособников из республики беларусь.

Запрет на импорт угля из рф стоимостью 4 млрд евро в год. Это сокращает ещё один важный источник дохода для террористов.

Полный запрет транзакций для четырёх ключевых российских банков, среди которых ВТБ - второй по величине российский банк.

Запрет на доступ к портам судам рф и оперируемых из рф, а также запрет российским и беларусским автотранспортным операторам.

Дальнейший запрет на экспорт стоимостью 10 млрд евро в сферах передовых полупроводников, машинного и транспортного оборудования.

Новый запрет на импорт на сумму 5.5 млрд евро.

Целенаправленные меры, такие как запрет участия российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки, ЕС или национальным российским государственным органам.

Новый список лиц, на которых будут наложены санкции.

Урсула фон Ляйен утверждает, что ЕС уже работает над новым пакетом санкций, в том числе касательно импорта нефти. Будут рассматриваться идеи стран-членов Евросоюза касательно наложения налога на каналы платежей или депозитных счетов.