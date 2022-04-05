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Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев вступил в ВСУ

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(1 голосов)

На защите родины

Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев вступил в ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Многие украинские знаменитости помогают Украине во время войны. Кто-то занимается волонтерством, кто-то - воюет. Среди них немало спортсменов.

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К примеру, на защиту своей родины встал Олег Верняев. 28-летний спортсмен вступил в ряды ВСУ и выложил соответственную фотографию в социальные сети.

Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев вступил в ВСУ - изображение 1

Верняев - олимпийский чемпион 2016-го года. Уроженец Донецка.

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В статье: война с Россией Олег Верняев
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
05.04.2022 в 16:43
Респект
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