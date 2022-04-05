Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев вступил в ВСУ
На защите родины
Getty Images/Global Images Ukraine
Многие украинские знаменитости помогают Украине во время войны. Кто-то занимается волонтерством, кто-то - воюет. Среди них немало спортсменов.
Читайте такжеКто чем. Милевский занимается волонтерством в Киеве
К примеру, на защиту своей родины встал Олег Верняев. 28-летний спортсмен вступил в ряды ВСУ и выложил соответственную фотографию в социальные сети.
Верняев - олимпийский чемпион 2016-го года. Уроженец Донецка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Российскую бригаду, совершавшую зверства в Буче, возвращают в Украину - ГУР
- Почти 30 танков за сутки. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Ультрас Легии отказались поддерживать матч с Динамо из-за пророссийской позиции Суркисов
- Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
neutral fan (White Church)
05.04.2022 в 16:43
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...