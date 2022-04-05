СБУ задержала руководителя Николаевской прокуратуры. Ему объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновника уже задержали в ходе спецоперации, ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Задержанный использовал посредника, чтобы отвести следы. Он передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лиц, пленных, мест их содержания, результаты обстрелов Николаева, суточные пароли на блокпостах области и тому подобное.

Для задержания предателя СБУ через подставное лицо передала ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ, а через несколько дней эти списки уже были у представителя рф, за которым также следила СБУ. У фигуранта дела изъято технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Предатель уже признал свою вину.