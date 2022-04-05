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Рашисты потеряли вертолёт при его переброске из рб в рф

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(2 голосов)

А, может, пилот просто сделал правильный выбор

Рашисты потеряли вертолёт при его переброске из рб в рф

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Мониторинговая группа проекта "Беларускі Гаюн" и редакция "МотолькоПомоги" опубликовала в перехват переговоров ВКС рф за 4 апреля.

В районе 20:00 с военного аэродрома в Гомельской области пошли на взлёт 6 вертолётов ВКС рф. Они взяли курс на Смоленскую область рф.

Один из вертолётов прекрасным образом отклонился от курса и ушёл на юг/юго-восток в сторону пересечения границ Украины, рб и рф.

В течение часа один из вертолётов искал пропавшего над Гомельской областью, но так и не нашёл.

"812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?", - говорил пилот одного из вертолётов.

Напомним, что "Укроборонпром" назначил премию за захваченный или угнанный российский вертолёт в рабочем состоянии в размере 500 тысяч долларов.

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В статье: война с Россией
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