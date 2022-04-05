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Президента ФБУ обвиняют во лжи. Украинские биатлонисты считают, что он прикрывает россиян

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Не самая притная ситуация

Президента ФБУ обвиняют во лжи. Украинские биатлонисты считают, что он прикрывает россиян

Фото: Биатлон Украины

UA-Футбол
Новина українською

Во время войны настоящий конфликт вспыхнул в украинском биатлоне.

В составе нашей сборной сразу семь натурализованных спортсменок, причем шесть из них родом из России. "Суспільне Спорт" пыталось связаться со всеми легионерками, однако на запрос ответил лишь Ольга Абрамова, заявив, что поддерживает форму, но не может сказать о своем будущем.

Зато комментарий дал президент федерации Владимир Брынзак.

"Когда сезон закончился, они поехали домой навестить родителей и там застряли. Они мне звонили, тренируются. Сказали, что готовы уехать, когда будет централизованная подготовка".

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Многие украинские биатлонисты с этими не согласны. Публикацию следующего содержания выложила Кристина Дмитренко:

"Поправочка. Все сидели в Сянках на сборе, готовились на Кубок IBU и когда началась война, они собрали вещи и поехали домой. То чувство, когда за натурализованных переживают больше, чем за своих".

Помимо этого, она прямым текстом сказала, что тем спортсменкам, которые сейчас молчат в России о войне, лучше после неё оставаться дома, а не возвращаться в Украину.

"Некоторые торты пекут и проходят обучение кулинарии, а кто-то в казармах службу несет", - эта фраза была адресована россиянке Екатерине Бех, которая сейчас пошла на курсы выпечки в Москве, если верить её социальным сетям. Ранее она представляла Украину на международных турнирах.

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Свою точку зрения высказал и Дмитрий Пидручный:

"И опять ложь! На этот раз последняя", — написал биатлонист в социальных сетях.

Ранее Дмитрий выступил с резкой критикой в адрес Мартена Фуркада, который пытался защищать спортсменов из России и Белоруссии.

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В статье: биатлон Дмитрий Пидручный война с Россией Екатерина Бех
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