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Рф несёт ответственность за все зверства в Буче и других городах Украины - Столтенберг

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У НАТО есть доказательства

Рф несёт ответственность за все зверства в Буче и других городах Украины - Столтенберг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг сообщил, что у Альянса есть информация из разных источников, что в зверствах в Буче виновата страна-террорист. Его слова цитирует nv.ua.

Напомним, что эту информацию знает весь цивилизованный мир, отрицают её только на россии.

"Мы видели зверства в Буче и других городах в Украине. Эти зверства произошли в тот период, когда РФ контролировала эти территории, так что они несут ответственность.

Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, в том числе из открытых источников, СМИ, коммерческих спутников, и все они говорят одно и то же — что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, и что это произошло в период, когда РФ контролировала эти территории", - сказал Столтенберг.

Ранее мы сообщали, что российскую бригаду, совершавшую зверства в Буче, возвращают в Украину.

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В статье: война с Россией
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