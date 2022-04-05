Рф несёт ответственность за все зверства в Буче и других городах Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг сообщил, что у Альянса есть информация из разных источников, что в зверствах в Буче виновата страна-террорист. Его слова цитирует nv.ua.

Напомним, что эту информацию знает весь цивилизованный мир, отрицают её только на россии.

"Мы видели зверства в Буче и других городах в Украине. Эти зверства произошли в тот период, когда РФ контролировала эти территории, так что они несут ответственность.

Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, в том числе из открытых источников, СМИ, коммерческих спутников, и все они говорят одно и то же — что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, и что это произошло в период, когда РФ контролировала эти территории", - сказал Столтенберг.