Рф несёт ответственность за все зверства в Буче и других городах Украины - Столтенберг
У НАТО есть доказательства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг сообщил, что у Альянса есть информация из разных источников, что в зверствах в Буче виновата страна-террорист. Его слова цитирует nv.ua.
Напомним, что эту информацию знает весь цивилизованный мир, отрицают её только на россии.
"Мы видели зверства в Буче и других городах в Украине. Эти зверства произошли в тот период, когда РФ контролировала эти территории, так что они несут ответственность.
Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, в том числе из открытых источников, СМИ, коммерческих спутников, и все они говорят одно и то же — что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, и что это произошло в период, когда РФ контролировала эти территории", - сказал Столтенберг.
Ранее мы сообщали, что российскую бригаду, совершавшую зверства в Буче,
Популярное сейчас
- Абрамович попросил своих состоятельных друзей одолжить ему деньги на зарплаты персоналу
- И на земле, и в воздухе. ВИДЕО, как украинский ПТРК уничтожил вражеский вертолет
- Степаненко вместе с Динамо, разгром Арсенала, осечка Милана. Главные новости за 4 апреля
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
Новости по теме
- 00:24 Украинские Зеленский заверил, что каждый россиянин узнает, кто из их сограждан убивал. И провел параллель с нацистами Второй мировой
- 23:47 Украинские Исследование The New York Times: Труппы мирных жителей Бучи лежали на улицах неделями во время российской оккупации
- 23:15 Украинские В новый пакет санкций против рф будет включена дополнительная пошлина на энергоносители, - источник