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"Чё вы тупите? Есть гражданские - в расход всех". СБУ перехватила очередной разговор оккупантов

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(1 голосов)

Скоро в расход пойдут все оккупанты

"Чё вы тупите? Есть гражданские - в расход всех". СБУ перехватила очередной разговор оккупантов

СБУ

UA-Футбол
Новина українською

В очередном перехваченном разговоре один из российских террористов даёт команду своему коллеге "брать в расход гражданских". Также он жалуется, что их собираются брать в кольцо.

"Да валите всех нах*й там. Чё вы тупите, долбо**ы? Есть гражданские - в расход, нах*й, всех.

Жопа. Мы сидим. Впереди нас село. Километров 10-15. Там группировка хохлов 150 тысяч. А нас если три тысячи есть, то это [хорошо]. Они слева, справа, в кольцо, по ходу, нас берут. Теперь мы в обороне, а не в наступлении. Около 150 тысяч. Даже по новостям сказали. Мы в Пологах стоим, а эти [ВСУ] спереди нас. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало. У нас ещё и них*я нет поддержки. Ни авиации, них*я нету", - жалуется террорист.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2022 в 18:59
ВСУ, будьте добры, примите заказ, без пленных. Кому они нужны?....
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Extrim4ik (Extreme)
05.04.2022 в 18:41
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