"Чё вы тупите? Есть гражданские - в расход всех". СБУ перехватила очередной разговор оккупантов

В очередном перехваченном разговоре один из российских террористов даёт команду своему коллеге "брать в расход гражданских". Также он жалуется, что их собираются брать в кольцо.

"Да валите всех нах*й там. Чё вы тупите, долбо**ы? Есть гражданские - в расход, нах*й, всех.

Жопа. Мы сидим. Впереди нас село. Километров 10-15. Там группировка хохлов 150 тысяч. А нас если три тысячи есть, то это [хорошо]. Они слева, справа, в кольцо, по ходу, нас берут. Теперь мы в обороне, а не в наступлении. Около 150 тысяч. Даже по новостям сказали. Мы в Пологах стоим, а эти [ВСУ] спереди нас. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало. У нас ещё и них*я нет поддержки. Ни авиации, них*я нету", - жалуется террорист.