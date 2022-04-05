"Секретный медицинский объект". Ким показал момент прилёта снаряда к детской больнице
Рашисты пытаются посеять панику среди жителей областного центра на юге Украины
Фото: t.me/mykolaivskaODA
Губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выложил на своей странице в телеграме момент прилёта снаряда к детской больнице в Николаеве.
Он подписал видео как "удар по секретному медицинскому объекту" - детской больнице.
Также Виталий Ким отдельно выложил фото воронки около "суперсовременного робота", который стоит на территории больницы.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала руководителя Николаевской прокуратуры. Ему
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