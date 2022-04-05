"Секретный медицинский объект". Ким показал момент прилёта снаряда к детской больнице

Губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выложил на своей странице в телеграме момент прилёта снаряда к детской больнице в Николаеве.

Он подписал видео как "удар по секретному медицинскому объекту" - детской больнице.

Также Виталий Ким отдельно выложил фото воронки около "суперсовременного робота", который стоит на территории больницы.