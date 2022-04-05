УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Секретный медицинский объект". Ким показал момент прилёта снаряда к детской больнице
В тренде

"Секретный медицинский объект". Ким показал момент прилёта снаряда к детской больнице

Общие новости
(1 голосов)

Рашисты пытаются посеять панику среди жителей областного центра на юге Украины

"Секретный медицинский объект". Ким показал момент прилёта снаряда к детской больнице

Фото: t.me/mykolaivskaODA

UA-Футбол
Новина українською

Губернатор Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выложил на своей странице в телеграме момент прилёта снаряда к детской больнице в Николаеве.

Он подписал видео как "удар по секретному медицинскому объекту" - детской больнице.

Также Виталий Ким отдельно выложил фото воронки около "суперсовременного робота", который стоит на территории больницы.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала руководителя Николаевской прокуратуры. Ему объявили подозрение в госизмене.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...