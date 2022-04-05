Зеленский на Совбезе ООН: Руководство рф будет обвинять всех, только бы оправдать себя

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Советом безопасности ООН. Во время своей речи он ище раз вспомнил о зверствах российских военных в киевском регионе и призвал реформировать систему организации.

"Где эта безопасность, которую должен гарантировать совет безопасности? Ее нет. Хотя и есть Совет безопасности. Так где тот мир, ради которого создавалась ООН? Это очевидно ключевая организация мира, которая должна обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру. Просто не может эффективно работать. Сейчас мир увидел, что российские военные сделали в Буче, пока удерживали наш город в оккупации. Но миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах нашей страны. Ответственность должна быть неизбежной.

Вы прекрасно знаете, что скажут представители росии в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они это уже неоднократно говорили. Самое показательное: после сбитого российскими силами с российской же оружия малазийского Боинга над Донбассом. Или во время войны в Сирии. Они будут обвинять всех, только бы оправдать себя. Они будут говорить, якобы есть разные версии, а какая из них правдива, пока якобы невозможно установить. Они будут говорить даже то, что тела убитых якобы подбросили. А все видео постановочные. Но. Сейчас 2022 год. Есть бесспорные доказательства, спутниковые снимки, есть возможность провести полное прозрачное расследование. Именно в этом мы заинтересованы. Максимальный доступ журналистов и максимальное сотрудничество с международными институтами - полная правда, полная ответственность. В этом должно быть заинтересовано каждое государство в системе ООН. Чтобы раз и навсегда наказать того, кто считает себя привилегированным.

Руководство рф чувствует себя колонизаторами, как в давние времена. Им нужно наше богатство и наши люди. Рф уже депортировала на свою территорию десятки тысяч наших граждан, похитила тысячи детей. И продолжает это делать. Рф хочет превратить украинцев на молчаливых рабов.

Никто из виновных не скроется. Никто. Но главное, что сегодня самое время трансформировать систему, стержнем которой является ООН. Чтобы это сделать, предлагаем созвать глобальную конференцию уже в мирном Киеве, чтобы определиться, как будем реформировать мировую системы безопасности. Как будем реально гарантировать несокрушимость общепризнанных границ и целостность государств.

Сейчас мы нуждаемся решений от Совета безопасности для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то можете сделать две вещи. Или устранить россию, как агрессора и источник войны от блокировки решений по ее агрессии, ее же войны. И тогда сделать все, что может установить мир. Или покажите, как можно переформатироваться. И работать реально ради мира. Или, если ваш действующий формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше только самороспуск. Убежден, что вы способны обойтись без третьего варианта", - сказал Зеленский.