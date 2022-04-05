Враг в Изюме фабрикует преступления ВСУ для дискредитации

Похоже, войска террористической организации "российская федерация" хотят показать миру "ответ" на все те преступления, которые они оставили по себе в Буче Киевской области.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в Изюме российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступления Вооруженных Сил Украины. С этой целью осуществляют обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, проводится задержание местных жителей. В городе Токмак медицинский персонал местных учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения российской федерации.

В населенных пунктах Большой Бурлук, Приколотное и Федоровка на Харьковщине оккупанты осуществляют поиск проукраинсконастроенных жителей и незаконное их задержание.