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Рашисты пытаются привлечь к мобилизации преподавателей вузов. Большинство отказываются

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Желающих погибнуть на украинской земле ради режима ВВХ все меньше

Рашисты пытаются привлечь к мобилизации преподавателей вузов. Большинство отказываются

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Военные власти рашистской федерации пытаются хоть каким-то образом компенсировать потери в войне на украинской земле. Для этого начались мероприятия скрытой мобилизации, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В западном военном округе российской федерации, с целью комплектования подразделений, которые понесли потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование вооруженных сил российской федерации пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений.

В Читинском суровском военном училище министерства внутренних дел россии проведено письменный опрос преподавательского состава по готовности принять участие в "специальной операции" за пределами российской федерации. Значительная часть преподавателей отказались от возможного привлечения к "выполнению задач" и готовы к освобождению с военной службы", - говорится в заявлении Генштаба.

Ранее мы сообщали, что враг в Изюме на Харьковщине фабрикует преступления ВСУ для дискредитации.

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В статье: война с Россией
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