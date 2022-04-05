Мариуполь сковал на себе половину боевой авиации врага - Билецкий

Основатель полка Азов Андрей Билецкий рассказал о важности борьбы украинских защитников за Мариуполь, за который продолжаются бои уже более 40 дней.

"Мариуполь сковал на себе примерно 50 процентов всех боевых самолетовылетов российской авиации против Украины. То есть половину боевой авиации, которую россия использует против Украины. Мариуполь сковал на себе часть российского черноморского флота. Как мы видели, даже Мариуполь нанес потери кораблям чф рф. Мариуполь сковал огромное количество артиллерии, которой в украинских бойцов [похоже, имеется в виду в Мариуполе] нет.

То есть "один к пяти" это исключительно число пехоты. А если считать, что он еще приковывает к себе военно-космические силы рф, части флота, который не используется на николаевском или одесском направлениях, то Мариуполь это не только моральная составляющая. Не только доказательство того, что украинцы в отличие от русских не холопская, а казацкая нация. Мы не хотели войны, но в отличие от них мы умеем воевать.

Это еще и практическая история: вся эта огромная группировка, авиация и флот не используются на других фронтах. И малая часть украинской армии помогает сейчас всей Украине. Вклад Мариуполя - это вклад в победу на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, на Харьковщине и так далее", - сказал Билецкий в эфире телеканала "Киев".