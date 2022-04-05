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Источник анонсирует ужесточение санкций США против Сбербанка россии

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Давить нужно со всех сторон

Источник анонсирует ужесточение санкций США против Сбербанка россии

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Американское издание The Wall Street Journal пишет, что в новый пакет санкций США в отношении россии будут включены более жесткие ограничения для крупнейшего банка страны-агрессора Сбербанка.

Такой шаг должен ускорить упадок российской экономики.

Добавим, что сегодня, 5-го апреля, новый пакет санкций против россии ввел Европейский союз. В этом пакете прописаны эмбарго на торговлю углем, повышение пошлины на российский газ, транспортные ограничения для страны-агрессора, закрытие европейских портов для российских кораблей.

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В статье: война с Россией
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