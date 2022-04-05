Вероятность ракетного удара по Киеву все еще остается высокой, - глава ОВА
Расслабляться нельзя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов объяснил, что столица все еще остается в опасности. Вероятность ракетного удара по Киеву все еще остается высокой. Также в столице и области продолжают выявлять и ликвидировать группы информаторов российских спецслужб, сказал Жирнов.
Добавим, что Киевская область полностью очищена от оккупантов, на севере Украины ВСУ вышли на госграницу. Однако возвращение в столицу и близлежащие города все еще может быть опасным для гражданского населения.
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Источник:Телеграм
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