Вероятность ракетного удара по Киеву все еще остается высокой, - глава ОВА

Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов объяснил, что столица все еще остается в опасности. Вероятность ракетного удара по Киеву все еще остается высокой. Также в столице и области продолжают выявлять и ликвидировать группы информаторов российских спецслужб, сказал Жирнов.

Добавим, что Киевская область полностью очищена от оккупантов, на севере Украины ВСУ вышли на госграницу. Однако возвращение в столицу и близлежащие города все еще может быть опасным для гражданского населения.