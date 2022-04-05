Сегодня годовщина со дня основания Конституции Пилипа Орлика

Пятое апреля 1710-го года была учреждена Конституция Пилипа Орлика. Ее считают первым конституционным документом в истории Украины.

Официально документ называется "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Это договор, заключенный пятого апреля 1710-го в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского, известен также под современными названиями "Конституция Пилипа Орлика" и "Бендерская конституция".