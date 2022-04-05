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Сегодня годовщина со дня основания Конституции Пилипа Орлика

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Помним свою историю

Сегодня годовщина со дня основания Конституции Пилипа Орлика

фото из открытых источников

UA-Футбол
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Пятое апреля 1710-го года была учреждена Конституция Пилипа Орлика. Ее считают первым конституционным документом в истории Украины.

Официально документ называется "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Это договор, заключенный пятого апреля 1710-го в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского, известен также под современными названиями "Конституция Пилипа Орлика" и "Бендерская конституция".

Вот как характеризует этот договор электронная энциклопедия Википедия: "Договоры и Постановления…" заложили основу развития украинского конституционализма нового и новейшего времени и стали выдающимся историческим памятником украинской и европейской политической мысли XVIII века".

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В статье: война с Россией
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