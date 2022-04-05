Сегодня годовщина со дня основания Конституции Пилипа Орлика
Помним свою историю
фото из открытых источников
Пятое апреля 1710-го года была учреждена Конституция Пилипа Орлика. Ее считают первым конституционным документом в истории Украины.
Официально документ называется "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Это договор, заключенный пятого апреля 1710-го в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского, известен также под современными названиями "Конституция Пилипа Орлика" и "Бендерская конституция".
Вот как характеризует этот договор электронная энциклопедия Википедия: "Договоры и Постановления…" заложили основу развития украинского конституционализма нового и новейшего времени и стали выдающимся историческим памятником украинской и европейской политической мысли XVIII века".
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