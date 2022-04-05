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ООС сообщает о суточных достижениях: куча подбитой вражеской техники

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Спасибо защитникам

ООС сообщает о суточных достижениях: куча подбитой вражеской техники

UA-Футбол
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Пресс-служба Операции объединенных сил сообщает о ходе борьбы с оккупантом на восточной части нашей страны. Бои продолжаются ожесточенные, враг терпит потери.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении ООС.

В общем, за сутки уничтожено:

  • 4 танка;
  • 24 единицы бронированной техники;
  • 20 единиц автомобильной техники;
  • 5 артиллерийских систем противника;
  • 6 БПЛА.

Также сообщается, что украинские защитники захватили один вражеский танк.

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В статье: война с Россией
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