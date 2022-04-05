ООС сообщает о суточных достижениях: куча подбитой вражеской техники
Спасибо защитникам
Пресс-служба Операции объединенных сил сообщает о ходе борьбы с оккупантом на восточной части нашей страны. Бои продолжаются ожесточенные, враг терпит потери.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении ООС.
В общем, за сутки уничтожено:
- 4 танка;
- 24 единицы бронированной техники;
- 20 единиц автомобильной техники;
- 5 артиллерийских систем противника;
- 6 БПЛА.
Также сообщается, что украинские защитники захватили один вражеский танк.
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Источник:Фейсбук
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