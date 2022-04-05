Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки

Сегодня, пятого апреля, стало известно о смерти шестилетнего Саши, которого искали всей страной. Мальчик убегал от войны с родными, но так и не нашел спасения.

Саша исчез после побега с родителями из осажденного города в Вышгородском районе. Лодка перевернулась, ребенок в спасательном жилете исчез, и вот через три недели его обнаружили убитым от огнестрельного ранения.

Об этом сообщила журналистка Ольга Омельянчук: