УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки
В тренде

Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки

Общие новости
(2 голосов)

Нелюди, изверги, черти

Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, пятого апреля, стало известно о смерти шестилетнего Саши, которого искали всей страной. Мальчик убегал от войны с родными, но так и не нашел спасения.

Саша исчез после побега с родителями из осажденного города в Вышгородском районе. Лодка перевернулась, ребенок в спасательном жилете исчез, и вот через три недели его обнаружили убитым от огнестрельного ранения.

Об этом сообщила журналистка Ольга Омельянчук:

"Шестилетнего Сашу, мальчика, который бежал с родными на обстрелянной решистами лодке под Вышгородом, нашли. Убитым. Его расстреляли россияне. Боже, если ты есть, помоги нам уничтожить руссню. Всех. ВСЕХ. НАХ*", - отметила журналистка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...