Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки
Нелюди, изверги, черти
фото из открытых источников
Сегодня, пятого апреля, стало известно о смерти шестилетнего Саши, которого искали всей страной. Мальчик убегал от войны с родными, но так и не нашел спасения.
Саша исчез после побега с родителями из осажденного города в Вышгородском районе. Лодка перевернулась, ребенок в спасательном жилете исчез, и вот через три недели его обнаружили убитым от огнестрельного ранения.
Об этом сообщила журналистка Ольга Омельянчук:
"Шестилетнего Сашу, мальчика, который бежал с родными на обстрелянной решистами лодке под Вышгородом, нашли. Убитым. Его расстреляли россияне. Боже, если ты есть, помоги нам уничтожить руссню. Всех. ВСЕХ. НАХ*", - отметила журналистка.
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