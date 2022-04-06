Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
Ни дать, ни взять
Фото: facebook.com/zelenskiy.official / Автор неизвестен
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу Украины. 41-е сутки освободительной борьбы от российских оккупантов прошли с попытками достучаться к ООН. Президент выступал на заседании Совбеза организации и предложил конкретные действия по установлению мира:
"Обратился к Совбезу ООН, который собрался на специальное заседание по военным преступлениям россии в Буче и вообще в оккупированных районах Украины. Сказал то, что давно нужно было сказать именно в таком формате. Совбез ООН существует, а безопасности в мире не существует. Ни для кого. Это точно означает, что Организация объединенных наций пока не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство. россия".
"Предложил членам Совета безопасности ООН и всем другим государствам, которые уважают международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию. В частности, глобальную конференцию – уже в мирном Киеве – для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру с учетом всего этого, что делает россия. Также обратился к парламенту и народу Испании. Государства, поддерживающего нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе".
Глава государства рассказал о делах на дипломатическом фронте:
"Общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины".
"Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля".
Традиционно рассказал о защитниках и защитницах, чьи имена будут увековечены в истории Украины.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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