УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
В тренде

Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась

Общие новости
(1 голосов)

Ни дать, ни взять

Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась

Фото: facebook.com/zelenskiy.official / Автор неизвестен

UA-Футбол

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу Украины. 41-е сутки освободительной борьбы от российских оккупантов прошли с попытками достучаться к ООН. Президент выступал на заседании Совбеза организации и предложил конкретные действия по установлению мира:

"Обратился к Совбезу ООН, который собрался на специальное заседание по военным преступлениям россии в Буче и вообще в оккупированных районах Украины. Сказал то, что давно нужно было сказать именно в таком формате. Совбез ООН существует, а безопасности в мире не существует. Ни для кого. Это точно означает, что Организация объединенных наций пока не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство. россия".

"Предложил членам Совета безопасности ООН и всем другим государствам, которые уважают международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию. В частности, глобальную конференцию – уже в мирном Киеве – для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру с учетом всего этого, что делает россия. Также обратился к парламенту и народу Испании. Государства, поддерживающего нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе".

Глава государства рассказал о делах на дипломатическом фронте:

"Общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины".

"Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля".

Традиционно рассказал о защитниках и защитницах, чьи имена будут увековечены в истории Украины.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...