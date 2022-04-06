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Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки

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Они защищают наше небо

Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о восьми сбитых в украинском небе крылатых ракетах врага. При этом, как отмечает ведомство, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями.

Альтернативу враг нашел в ракетных ударах с воздуха, в том числе из воздушного пространства Беларуси. Но Воздушные силы ВСУ готовы и к такому сценарию.

Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.

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В статье: война с Россией
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