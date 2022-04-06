Россияне готовят аэродром в Тирасполе для приема самолетов - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 6 апреля сообщает, что основные усилия враг сосредоточивает на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов.

Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов .

Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории республики Беларусь. Продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключено, что в Беларуси будут оставлены подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их перекидывания на другие направления. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Сиверском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области российской федерации. На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам. На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по поводу создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвинково.

На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Солодкое. Успехов не имеет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области. Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.