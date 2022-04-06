Ночь была тревожной. По Днепропетровщине нанесены ракетные удары
Уничтожили стратегический объект
Резниченко
Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в своем Facebook информацию касательно текущей обстановки в своем регионе:
"Днепропетровщина. 6 апреля. 07:25. Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее".
"Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу. Рашисты нас не сломают. Все будет Украина!"
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Источник:facebook.com/Valentyn.Reznichenko
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