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Ночь была тревожной. По Днепропетровщине нанесены ракетные удары

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Уничтожили стратегический объект

Ночь была тревожной. По Днепропетровщине нанесены ракетные удары

Резниченко

Новина українською

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в своем Facebook информацию касательно текущей обстановки в своем регионе:

"Днепропетровщина. 6 апреля. 07:25. Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее".

"Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу. Рашисты нас не сломают. Все будет Украина!"

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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