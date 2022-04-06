Одна из российских бригад потеряла 30% живой силы – Генштаб
Еще легко отделались
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что общие потери 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса в живой силе составляют около 30%.
Из состава этой бригады в войне с Украиной были привлечены две батальонные тактические группы - одна была уничтожена, другая - выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.
В настоящее время командование 200-й бригады осуществляет подготовку военнослужащих для восполнения потерь.
Также Генштаб информирует, что потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии рф составляют около 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.
Популярное сейчас
- Бенфика - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Бенфика – Ливерпуль 1:3. Весомая заявка на полуфинал
- Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки
- Российские спецсилы, переодевшись в гражданское, награбили водку, гривны и технику, но были разбиты ВСУ
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 01:01 Украинские Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки
- 00:20 Украинские Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
- 23:45 Украинские Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки