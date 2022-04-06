Одна из российских бригад потеряла 30% живой силы – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что общие потери 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса в живой силе составляют около 30%.

Из состава этой бригады в войне с Украиной были привлечены две батальонные тактические группы - одна была уничтожена, другая - выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

В настоящее время командование 200-й бригады осуществляет подготовку военнослужащих для восполнения потерь.

Также Генштаб информирует, что потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии рф составляют около 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.