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"В любом другом случае – мы вас просто будем резать". Воин ВСУ передал оркам эффектное послание

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"В любом другом случае – мы вас просто будем резать". Воин ВСУ передал оркам эффектное послание

pozyvnoj_rusja

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Солдат ВСУ с позывным "Руся" прокомментировал специально для "орков" их шансы на Криворожском направлении.

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"У меня будет короткое обращение к русским, которые сейчас находятся в районе Нововоронцовки, Любимовки, Крещеновки и так далее. Вы меня знаете уже, кацапики, потому что мне ваши постоянно присылают всякое говно, и я вас посылаю регулярно на х*й. Повторюсь: идите на х*й. За эти дни я приложил очень много усилий для того, чтобы ваши труповозки на ЗИЛ-131 замахались вас возить".

"У вас есть последний шанс. Я знаю, где вы находитесь, мы вас видим везде, будем вас уничтожать, а результативность вы знаете. Мой номер вы знаете. Присылайте SMS о готовности сдаться, потом вы присылаете от себя парламентеров – и весь личный состав выходит и сдается. Тогда вы останетесь живы. В любом другом случае – за то, что вы сделали в селах – мы вас просто будем резать. Разговоров больше не будет. У вас нет никаких шансов, вы заканчиваетесь, мы знаем все ваши точки".

@pozyvnoj_rusja #101БТрО#ВіртевЗСУ#НашіКотики#любимозахисників#криворізькікозаки ♬ оригинальный звук - Pozyvnoj_Rusja
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В статье: война с Россией
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