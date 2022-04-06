"В любом другом случае – мы вас просто будем резать". Воин ВСУ передал оркам эффектное послание
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Солдат ВСУ с позывным "Руся" прокомментировал специально для "орков" их шансы на Криворожском направлении.
"У меня будет короткое обращение к русским, которые сейчас находятся в районе Нововоронцовки, Любимовки, Крещеновки и так далее. Вы меня знаете уже, кацапики, потому что мне ваши постоянно присылают всякое говно, и я вас посылаю регулярно на х*й. Повторюсь: идите на х*й. За эти дни я приложил очень много усилий для того, чтобы ваши труповозки на ЗИЛ-131 замахались вас возить".
"У вас есть последний шанс. Я знаю, где вы находитесь, мы вас видим везде, будем вас уничтожать, а результативность вы знаете. Мой номер вы знаете. Присылайте SMS о готовности сдаться, потом вы присылаете от себя парламентеров – и весь личный состав выходит и сдается. Тогда вы останетесь живы. В любом другом случае – за то, что вы сделали в селах – мы вас просто будем резать. Разговоров больше не будет. У вас нет никаких шансов, вы заканчиваетесь, мы знаем все ваши точки".
@pozyvnoj_rusja #101БТрО#ВіртевЗСУ#НашіКотики#любимозахисників#криворізькікозаки ♬ оригинальный звук - Pozyvnoj_Rusja
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