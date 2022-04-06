Ведущий производитель компьютерных комплектующих Intel уходит из рф
Лучше поздно, чем никогда.
Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Спецоперация по изоляции страны-террориста от цивилизованного мира успешно продолжается.
К фронту борьбы с рашизмом присоединился крупнейший производитель компьтерных комплектующих Intel.
"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это подтверждение нашего предыдущего решения приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - говорится в заявлении компании.
Зачем вам компьютеры - возвращайтесь на счеты.
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