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Ведущий производитель компьютерных комплектующих Intel уходит из рф

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Лучше поздно, чем никогда.

Ведущий производитель компьютерных комплектующих Intel уходит из рф

Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Спецоперация по изоляции страны-террориста от цивилизованного мира успешно продолжается.

К фронту борьбы с рашизмом присоединился крупнейший производитель компьтерных комплектующих Intel.

"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это подтверждение нашего предыдущего решения приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - говорится в заявлении компании.

Зачем вам компьютеры - возвращайтесь на счеты.

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В статье: война с Россией
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