Мэр Бучи рассказал о количестве расстрелянных мирных жителей и предложил лаврову посетить город

Украинские войска освободили Бучу, однако город находится в ужасном состоянии.

Виды разбитых домов и лежащих просто на дорогах тел мирных граждан уже потрясли мировую общественность.

Мэр Бучи Анатолий Федорчук рассказал подробно о последствиях деятельсности "освободителей".

По словам главы города, рашисты расстреляли более 320 мирных жителей.

"Я сам видел несколько эпизодов. Три гражданских машины пытались эвакуироваться в сторону Киева, но их зверски расстреляли. Там была беременная женщина, муж которой кричал и просил не стрелять в нее, но они зверски застрелили", - заявил Федорук.

Мэр поделился информацией, что оккупанты "охотились" на местных политиков, а также предложил главе МИДа рф лаврову приехать в Бучу и "посмотреть в глаза семьям, матерям, мужьям, детям, ставшим сиротами".

Ранее лавров назвал трагедию в Буче "постановой".