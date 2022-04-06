Мэр Бучи рассказал о количестве расстрелянных мирных жителей и предложил лаврову посетить город
Нелюди.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские войска освободили Бучу, однако город находится в ужасном состоянии.
Виды разбитых домов и лежащих просто на дорогах тел мирных граждан уже потрясли мировую общественность.
Мэр Бучи Анатолий Федорчук рассказал подробно о последствиях деятельсности "освободителей".
По словам главы города, рашисты расстреляли более 320 мирных жителей.
"Я сам видел несколько эпизодов. Три гражданских машины пытались эвакуироваться в сторону Киева, но их зверски расстреляли. Там была беременная женщина, муж которой кричал и просил не стрелять в нее, но они зверски застрелили", - заявил Федорук.
Мэр поделился информацией, что оккупанты "охотились" на местных политиков, а также предложил главе МИДа рф лаврову приехать в Бучу и "посмотреть в глаза семьям, матерям, мужьям, детям, ставшим сиротами".
Ранее лавров назвал трагедию в Буче "постановой".
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