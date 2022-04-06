УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мэр Бучи рассказал о количестве расстрелянных мирных жителей и предложил лаврову посетить город
В тренде

Мэр Бучи рассказал о количестве расстрелянных мирных жителей и предложил лаврову посетить город

Общие новости
(2 голосов)

Нелюди.

Мэр Бучи рассказал о количестве расстрелянных мирных жителей и предложил лаврову посетить город

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские войска освободили Бучу, однако город находится в ужасном состоянии.

Виды разбитых домов и лежащих просто на дорогах тел мирных граждан уже потрясли мировую общественность.

Мэр Бучи Анатолий Федорчук рассказал подробно о последствиях деятельсности "освободителей".

По словам главы города, рашисты расстреляли более 320 мирных жителей.

"Я сам видел несколько эпизодов. Три гражданских машины пытались эвакуироваться в сторону Киева, но их зверски расстреляли. Там была беременная женщина, муж которой кричал и просил не стрелять в нее, но они зверски застрелили", - заявил Федорук.

Мэр поделился информацией, что оккупанты "охотились" на местных политиков, а также предложил главе МИДа рф лаврову приехать в Бучу и "посмотреть в глаза семьям, матерям, мужьям, детям, ставшим сиротами".

Ранее лавров назвал трагедию в Буче "постановой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
06.04.2022 в 10:45
лучше пристрелить эту тупую лошадь.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.04.2022 в 10:19
Лаврова треба не запрошувати в Бучу а затягувати за ноги в Гаагу.
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
06.04.2022 в 09:58
Колись німкені "вищого арійського світу" дивлячись на "витвори" своїх чоловіків в концтаборах стверджували, що то постанови... Хтось вважає, що та худоба навіть побачивши власними очима не заявить, що то Голівуд і наш Президент - актер?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...